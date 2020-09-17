Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество выяснило, какие смартфоны обладают лучшими характеристиками. Аппараты бренда Samsung прочно расположились в первой десятке рейтинга.

Специалисты оценивали гаджеты по 231 параметру. Внимание обращали, в том числе на характеристики смартфона – камеру, дисплей, время работы без подзарядки.

Лучшим смартфоном в Роскачестве посчитали Samsung Galaxy S10+. На втором месте по популярности оказался конкурент бренда Apple iPhone 11 Pro Max. На третьем месте — Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Кроме того, в десятке оказались еще семь устройств марки Samsung.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Huawei работает над совершенно новой технологией для зарядки гаджетов. Она будет передавать энергию невидимыми лазерами. Пока специалисты решают вопрос безопасности использования такой технологии.