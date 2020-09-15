Huawei работает над лазерной зарядкой для смартфона

Компания Huawei работает над совершенно новой технологией для зарядки гаджетов. Предполагается, что она будет передавать энергию невидимыми лазерами.

Об этом сообщает Pocketnow со ссылкой на патент, который получила компания. Ожидается, что воспользоваться новой зарядкой одновременно смогут сразу несколько человек. Для этого будет достаточно установить беспроводной модуль в одной комнате.

Пока Huawei пытается решить проблему опасности лазера для зрения человека и животных. Компания хочет, чтобы их зарядная станция могла определять глаза и защищать их от вреда.

Технология названия пока не получила. Не раскрываются и сроки появления такой зарядки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Huawei со следующего года планирует выпускать смартфоны на собственной операционной системе.