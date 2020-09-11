Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе

Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе
Huawei разработал свою операционную систему. Фото: pixabay.com

Китайская компания Huawei со следующего года намерена выпускать смартфоны на собственной операционной системе. Она получит название Harmony 2.0.

Как отметил представитель компании, операционная система была разработана на фоне торговых ограничений со стороны США. Со следующего года, она распространится на все смартфоны. Производитель считает, что она повысит мощность и эффективность мобильных устройств компании.

Ожидается, что система будет полностью открыта для разработчиков различных приложений и сервисов.

Операционная система также может работать на планшетах и персональных компьютерах.

В феврале этого года gazeta.spb.ru писала о том, что компания Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei. Однако корпорации потребовалось одобрение со стороны государства.

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