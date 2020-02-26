Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei

Компания просит у властей помилования для китайских коллег.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает Android Authority со ссылкой на немецкий портал Finanzen. Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei, но для этого нужно получить одобрение со стороны государства. Пока что американские власти никак не комментируют обращение.

Напоминаем, что до этого Белый дом позволил Microsoft сотрудничать с Huawei, поэтому Google и решился на подобную просьбу. Тем временем, китайская компания ищет пути для того, чтобы не зависеть от политических конфликтов – например, собирается объединяться с другими компаниями для создания собственной платформы с приложениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud.