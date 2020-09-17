Петербуржцы скупают технику для домашних кинотеатров

Пандемия Covid-19 весной закрыла петербургские кинотеатры, новинки стали выходить на стриминговых сервисах. В итоге петербуржцы начали обустраивать домашние кинотеатры, и спрос на технику для них вырос в разы.

Так, по данным Ozon, предоставленным интернет-изданию Gazeta.SPb.ru, в апреле-мае продажи ЖК и мультимедийных проекторов в Северной столице выросли в 5 раз, а экранов для проекторов — в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Домашний кинотеатр — это не только четкая картинка, но и звук высокого качества. Поэтому спрос на акустические системы увеличился аж на 233%, саундбары — на 180% в годовом сопоставлении, сообщили в компании.

Поскольку установка экранов и проекторов требует наличия пространства в квартире и специальных навыков, петербуржцы делали выбор в пользу современного телевизора с большей диагональю и смарт-функциями — их продажи увеличились на 174% год к году.

«После окончания пандемии спрос на категорию товаров для просмотра фильмов, сериалов и передач немного стабилизировался, но все еще растет в годовом отношении — это связано, в первую очередь, с тем, что снятие изоляции совпало с началом лета, и досуг петербуржцев сместился в сторону активностей на свежем воздухе», — сообщает пресс-служба Ozon.

Напомним, заказы петербуржцев изучили и в компании Wildberries. Аналитики пришли к выводу, что в августе 2020 года горожане в 2,5 раза чаще скупали телевизоры. А спрос на ресиверы для домашних кинотеатров увеличился аж в 23 раза. Скупали даже снеки: в 8 раз популярнее среди жителей нашего города стали чипсы, более чем в 5 раз — попкорн.

Также Gazeta.SPb.ru поинтересовалась у экспертов о будущем публичных кинотеатров — исчезнут ли они под напором стриминга. По словам члена Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, чтобы не растерять зрителей, кинотеатрам нужно измениться: приобрести большие и современные экраны, оборудовать залы меньшим количеством мест и показывать фильмы по желанию граждан. Главный инженер по кинотехнологиям АО «Ленфильм» Виктория Меер добавила в этот список уют и комфорт, чистоту и современный контент.