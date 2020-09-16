Кинотеатры в Петербурге: какими они должны стать, чтобы не умереть

Кинотеатры как таковые не уйдут в прошлое, но им нужно поменяться, чтобы не потерять зрителя. Фото: unsplash.com

Кинотеатры как таковые не уйдут в прошлое, но им нужно поменяться, чтобы не потерять зрителя. Фото: unsplash.com

Gazeta.SPb.ru выяснила, какое будущее ждет кинотеатры, в том числе петербургские — вытеснят ли их стриминг-платформы и оборудование для домашнего просмотра фильмов, а узнала, что нужно предпринять владельцам кинозалов, чтобы не растерять своих зрителей.

Открывать собственный кинотеатр или сеть кинотеатров в том виде, в котором они существуют последние 20-30 лет, конечно, не стоит, считает член Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Зрителя нужно завлекать новыми формами», — рассказал он корреспонденту Gazeta.SPb.ru. Если вкладываться, то только в большие и современные экраны, возможность показывать фильмы по желанию граждан, а не согласно афишам и, конечно, меньшее количеств мест в залах.

«Помните ли вы кинотеатры начала 90-х годов? После советских начали появляться новые: с яркими лампочками, многозальные, с попкорном и прочим. Такая большая трансформация произошла буквально на наших глазах. Вот такого же масштаба она будет происходить и сейчас. И эта трансформация не будет являться следствием пандемии коронавируса — она просто ускорила этот процесс. Не было бы пандемии, это все равно бы начало происходить в ближайшие два, три, четыре года. Просто это закономерный исторический процесс», — считает Олег Березин.

Говоря о закономерности, стоит упомянуть современные стриминговые сервисы и системы домашнего кинотеатра, которые по доступности контента и качеству картинки уже не уступают, а то и превосходят всё, что могут предложить классические публичные кинотеатры. Именно поэтому последним стоит что-то поменять в своей работе, чтобы не лишиться зрителей. Тем временем, согласно последним исследованиям, петербуржцы стали активнее обустраивать уютные уголки для просмотра фильмов у себя дома.

Аналитики Wildberries изучили заказы россиян в августе 2020 года и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом в Петербурге стали в 2,5 раза чаще покупать телевизоры. А спрос на ресиверы для домашних кинотеатров в городе на Неве увеличился аж в 23 раза. Скупать стали даже снеки: так, в 8 раз популярнее среди петербуржцев стали чипсы, более чем в 5 раз — попкорн.

С тем, что нынешним кинотеатрам становится все труднее привлечь зрителей, согласна и главный инженер по кинотехнологиям АО «Ленфильм» Виктория Меер. «Многие уже не следят ни за оборудованием, ни за креслами — это все потихонечку разваливается. Единицы вкладывают деньги, развиваются и держат себя на уровне — туда, конечно, люди еще могут ходить. Но человеку всегда нужно что-то новое», — сообщила она корреспонденту Gazeta.SPb.ru. А новое — это современные (может быть, даже светодиодные) экраны, обеспечивающие высокую контрастность и сочную картинку, с чем, например, проекторы не справляются, а также чистота вокруг, уют и комфорт и, конечно, интересный контент. Иными словами, человек, находясь в кинотеатре, должен чувствовать себя буквально как дома, где он и стремится создать свой собственный кинозал.

«Если кинотеатры не начнут в себе что-то менять, например, приобретать светодиодные экраны или элементарно следить за чистотой в залах и обновлять их, то, конечно, придут в упадок. Это уже происходит — многие кинотеатры закрываются, оказываются экономически невыгодными», — считает Виктория Меер.

Ожидать того, что кинотеатры уйдут в прошлое и, если можно так сказать, вымрут за ненадобностью, не стоит, считают наши эксперты.

«Опыт коллективного просмотра никуда не делся, он востребован. Люди хотят не только выходить куда-то из дома, но также общаться, социализироваться с такими же как они, переживать коллективные эмоции. Представьте, что вы смотрите дома что-то в одиночку. Наверное, эффект от этого будет другим, чем если бы вы смотрели фильм в зале, где все смеются, а вы вместе с ними», — говорит Олег Березин.

Конечно, есть вещи, которые можно посмотреть на ходу, например, пока едешь в метро или дома в кругу семьи. Но люди — существа социальные, которые, получая эмоции, хотят делиться ими с другими. Так вот кинотеатры, как, собственно, и рестораны — это места, куда идут за атмосферой и общением, а не только для того, чтобы утолить голод, даже если он культурный или информационный.