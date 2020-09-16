В комитете по культуре надеются, что новых закрытий в связи с пандемией коронавируса не будет

К началу театрального сезона в Петербурге уже готовы 8 премьер. Фото: Pixabay

К началу театрального сезона в Петербурге уже готовы 8 премьер. Фото: Pixabay

Председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко во время пресс-конференции отметил, что в городе с большой радостью открылись театры и концертные залы, а все, кто любят петербургскую культуру, вздохнули с облегчением.

По словам Сухенко, режим работы учреждений культуры, который был согласован с экспертным сообществом и Роспотребнадзором, комфортный.

«Если говорить о театрах, то мы практически избежали шахматной рассадки, ограниченной заполняемости залов. Нужно, правда, носить маски и соблюдать дистанцию. На входе будет осуществляться замер температуры и предоставляться возможность для обработки рук. Желательно, конечно, носить перчатки», — сказал он.

Константин Сухенко отметил, что к открытию театрального сезона в Петербурге подготовлены 8 премьер. Среди них спектакли и постановки в театре «Суббота», театре имени Ленсовета, театре им. В.Ф. Комиссаржевской и других.

По словам Сухенко, плодотворное сотрудничество с Роспотребнадзором обеспечило «нормальный ввод образовательных учреждений». Так, 64 школы дополнительного образования постепенно начинают работать в очном режиме.