Стало известно, какие правила действуют в кинотеатрах Петербурга

Стало известно, какие правила действуют в кинотеатрах Петербурга
В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В Петербурге открылись кинотеатры, которые были под запретом из-за коронавирусной пандемии. Зрители могут попасть на сеанс, только соблюдая особые правила санитарной безопасности.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, сейчас залы кинотеатров заполняют лишь наполовину — зрителей рассаживают в шахматном порядке. Все посетители должны носить маски, иначе их могут попросту не пустить в кинотеатр. Также на входе всем измеряют температуру.

Перерывы между сеансами в кинотеатрах теперь составляют полчаса. За это время сотрудники дезинфицируют все поверхности в зале, включая сидения.

Кроме того, в кинотеатрах действуют особые правила для несовершеннолетних зрителей. Дети до 18 лет смогут попасть на сеан только с родителями. А если взрослый человек выглядит младше своего возраста, то на входе у него могут попросить показать паспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в кинотеатрах разрешат садиться рядом тем, кто хочет.

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