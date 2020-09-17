Беглов поздравил Дрозденко со вступлением в должность губернатора Ленобласти

Беглов поздравил Дрозденко со вступлением в должность губернатора Ленобласти
«Вы крепкий и рачительный хозяин, сильный руководитель. Твердо держите свое слово, подкрепляете его реальными делами. Отдав свои голоса, жители области оказали вам доверие», - сказал Беглов. Фото: gov.spb.ru

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко со вступлением в должность.

Губернатор Петербурга назвал Дрозденко «крепким и рачительным хозяином», а также подчеркнул, что жители области, отдав свои голоса за действующего главу региона, продемонстрировали свое доверие его власти. Беглов также отметил, что Северная столица и Ленобласть продолжают плодотворно сотрудничать, работая над развитием обоих регионов, и пожелал Дрозденко успеха.

Напомним, что губернаторские выборы в Ленобласти состоялись в воскресенье, 13 сентября. По итогам голосования лидером стал Александр Дрозденко. В четверг, 17 сентября, прошла церемония инаугурации нового губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru публиковала фоторепортаж с торжественного вручения удостоверения губернатора Ленобласти Дрозденко.

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