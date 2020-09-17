Беглов поздравил Дрозденко со вступлением в должность губернатора Ленобласти

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко со вступлением в должность.

Губернатор Петербурга назвал Дрозденко «крепким и рачительным хозяином», а также подчеркнул, что жители области, отдав свои голоса за действующего главу региона, продемонстрировали свое доверие его власти. Беглов также отметил, что Северная столица и Ленобласть продолжают плодотворно сотрудничать, работая над развитием обоих регионов, и пожелал Дрозденко успеха.