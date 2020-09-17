Беглов поздравил Дрозденко со вступлением в должность губернатора Ленобласти

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко со вступлением в должность.
Губернатор Петербурга назвал Дрозденко «крепким и рачительным хозяином», а также подчеркнул, что жители области, отдав свои голоса за действующего главу региона, продемонстрировали свое доверие его власти. Беглов также отметил, что Северная столица и Ленобласть продолжают плодотворно сотрудничать, работая над развитием обоих регионов, и пожелал Дрозденко успеха.
Напомним, что губернаторские выборы в Ленобласти состоялись в воскресенье, 13 сентября. По итогам голосования лидером стал Александр Дрозденко. В четверг, 17 сентября, прошла церемония инаугурации нового губернатора.
Ранее gazeta.spb.ru публиковала фоторепортаж с торжественного вручения удостоверения губернатора Ленобласти Дрозденко.