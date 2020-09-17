МИД РФ попросил Эстонию прокомментировать информацию о содействии генконсульства страны в Петербурге сбежавшему от следствия бизнесмену Литрееву

МИД РФ попросил Эстонию прокомментировать информацию о содействии генконсульства страны в Петербурге сбежавшему от следствия бизнесмену Литрееву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Министерство иностранных дел РФ требует от Эстонии разъяснений по ситуации с побегом российского бизнесмена Александра Литреева.

Предприниматель является фигурантом уголовного дела, однако ему удалось незаконно пересечь границу с Эстонией и сбежать. В СМИ появилась информация, что находящемуся под следствием бизнесмену удалось провернуть эту операцию, благодаря содействию Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Оказывается, Литреев, лишенный документов в рамках уголовного дела, покинул страну еще в мае. Кроме того, в эфире «Радио Свободы» он сам заявлял о помощи сотрудников эстонской дипломатической миссии в пересечении границы. Об этом в четверг, 17 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о сроках открытия границ с европейскими странами.

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