Ношение очков в пять раз уменьшает риск заражения коронавирусом

Ношение очков, как выяснилось, может спасти здоровье, а в некоторых случаях - и жизнь. Фото: pixabay.com

Ношение очков, как выяснилось, может спасти здоровье, а в некоторых случаях - и жизнь. Фото: pixabay.com

Китайские исследователи обнаружили, что люди, на постоянной основе носящие очки, в пять раз реже заболевают новой коронавирусной инфекцией.

Группа специалистов Второй клинической больницы Наньчанского университета связывает необычные результаты исследований с тем, что рецепторы ACE-2, через которые клетки вируса проникают в организм, захватывая здоровые клетки, в том числе, располагаются в глазах.

Таким образом, это доказывает, во-первых, актуальность защитных экранов и очков, используемых, к примеру, медицинскими работниками. Во-вторых, это подтверждает необходимость регулярного мытья рук и использования антисептических средств, поскольку мы нередко, забывая о мерах предосторожности, прикасаемся к лицу и глазам, оказавшимся чрезвычайно восприимчивым к клеткам SARS-CoV-2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению генерального секретаря ООН, пандемия COVID-19 выходит из-под контроля.