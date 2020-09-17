Кому могут навредить джинсы с высокой талией

Кому могут навредить джинсы с высокой талией
Джинсы могут усилить боли при гастрите. Фото: unsplash

При некоторых заболеваниях плотно облагающая тело одежда может стать причиной дискомфорта, заявила гастроэнтеролог Нурия Дианова, добавив, что такая одежда может быть даже противопоказана.

Как сообщает радио Sputnik, подобную одежду лучше не носить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. К примеру, при гастрите облегающие джинсы могут усилить боли.

Врач пояснила, что гастрит затрагивает область талии, а джинсы с высокой талией давят как раз на уровне пупка. При ходьбе это не сильно проявляется, но как только человек присаживается, плотная ткань начинает давить на эту область, что повышает внутрибрюшное давление, в частности, идет давление на больной желудок.

Ношение высоких джинсов также может спровоцировать сильную изжогу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказал о продуктах, которых стоит избегать во время похудения.

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