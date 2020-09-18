В России может появиться единый реестр педофилов

Российские власти думают над созданием единого открытого реестра педофилов, отбывших срок в тюрьме, сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова Пушкиной, вопрос о создании подобного реестра вынесли на обсуждение по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после инцидента в Ярославской области, где были изнасилованы и убиты две девочки 8 и 13 лет.

Пушкина поддержала эту инициативу и отметила, что похожая идея обсуждалась в прошлом году после того, как в Саратове изнасиловали и убили девочку, которой было всего девять лет. Однако, по словам депутата, ситуация пока стоит на месте.

Также она отметила, что будет довольно трудно отслеживать действия осужденных педофилов после их выхода на свободу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу.