От вирусов и запоров: названы девять научно доказанных плюсов секса

Гинеколог, сотрудница Силезского медуниверситета Беата Врубель раскрыла девять наиболее значимых плюсов от интимной близости.
По ее словам, регулярные занятия сексом позитивно сказываются на психическом состоянии человека. С этим связан гормон кортизол: чем его больше, тем чаще человек переживает, снижается уровень гормона стресса.
Как сообщили РИА Новости, эксперт считает, что при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, из-за чего секс является мощным инструментом для выстраивания отношений.
Частые половые контакты способствуют повышению в организме уровня ключевых антител. По данным ученых, лишь один половой контакт в неделю на 30 процентов увеличивает уровень иммуноглобулина.
Сексолог отметила, что во время интимных утех задействуются мышцы тазового дна, что позволит в будущем избежать запоров или же недержания мочи у представителей обоих полов. Кроме того, сексуальная близость оказывает положительное влияние на сердце, нормализацию веса, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать секс-шопы. Это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома и перестали бояться магазинов 18+.