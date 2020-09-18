От вирусов и запоров: названы девять научно доказанных плюсов секса

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом, а организм приобретает антитела для борьбы с инфекциями. Фото: pixabay.com

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом, а организм приобретает антитела для борьбы с инфекциями. Фото: pixabay.com

Гинеколог, сотрудница Силезского медуниверситета Беата Врубель раскрыла девять наиболее значимых плюсов от интимной близости.

По ее словам, регулярные занятия сексом позитивно сказываются на психическом состоянии человека. С этим связан гормон кортизол: чем его больше, тем чаще человек переживает, снижается уровень гормона стресса.

Как сообщили РИА Новости, эксперт считает, что при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, из-за чего секс является мощным инструментом для выстраивания отношений.

Частые половые контакты способствуют повышению в организме уровня ключевых антител. По данным ученых, лишь один половой контакт в неделю на 30 процентов увеличивает уровень иммуноглобулина.

Сексолог отметила, что во время интимных утех задействуются мышцы тазового дна, что позволит в будущем избежать запоров или же недержания мочи у представителей обоих полов. Кроме того, сексуальная близость оказывает положительное влияние на сердце, нормализацию веса, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать секс-шопы. Это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома и перестали бояться магазинов 18+.