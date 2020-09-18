От вирусов и запоров: названы девять научно доказанных плюсов секса

От вирусов и запоров: названы девять научно доказанных плюсов секса
Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом, а организм приобретает антитела для борьбы с инфекциями. Фото: pixabay.com

Гинеколог, сотрудница Силезского медуниверситета Беата Врубель раскрыла девять наиболее значимых плюсов от интимной близости.

По ее словам, регулярные занятия сексом позитивно сказываются на психическом состоянии человека. С этим связан гормон кортизол: чем его больше, тем чаще человек переживает, снижается уровень гормона стресса.

Как сообщили РИА Новости, эксперт считает, что при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, из-за чего секс является мощным инструментом для выстраивания отношений.

Частые половые контакты способствуют повышению в организме уровня ключевых антител. По данным ученых, лишь один половой контакт в неделю на 30 процентов увеличивает уровень иммуноглобулина.

Сексолог отметила, что во время интимных утех задействуются мышцы тазового дна, что позволит в будущем избежать запоров или же недержания мочи у представителей обоих полов. Кроме того, сексуальная близость оказывает положительное влияние на сердце, нормализацию веса, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать секс-шопы. Это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома и перестали бояться магазинов 18+.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье секс ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США умер автор книги «Форрест Гамп»
От вирусов и запоров: названы девять научно доказанных плюсов секса
В Ленинградском зоопарке среди ночи вспыхнул деревянный вольер
Фургон вылетел на тротуар и перевернулся после встречи с фурой на ...
Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна
Путину, Трампу и Лукашенко присудили Шнобелевскую премию из-за пандемии
Более 30 млн человек в мире подхватили коронавирус
Валерия поразила поклонников каменным прессом