В период пандемии коронавируса россияне стали чаще посещать секс-шопы

Спрос на товары для взрослых в карантинные месяцы вырос в полтора-два раза. Это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома и перестали бояться магазинов 18+.

Рынок товаров для взрослых растет на протяжении 10 лет. За это время случались локальные взлеты. Например, 2020 год запомнился ростом показателей онлайн-торговли. В целом же, по словам генерального директора компании «Поставщик счастья» Дмитрия Коробицына, эта отрасль развивается стабильно — от 10 до 15 процентов в год.

«Такая скорость характерна именно для молодого российского рынка — в мире прирост оценивается в 7-10% в год», — говорит эксперт.

По его мнению, в нашей стране культура таких магазинов развита слабо, а рост происходит больше из-за того, что люди перестали бояться секс-шопов. В основном это заслуга блогеров, благодаря которым граждане узнают, что в магазинах для взрослых продаются не какие-то страшные приспособления для извращенцев, а товары, соответствующие идеям здорового образа жизни.

«Рост в нише товаров для взрослых в период пандемии был значительным — спрос вырос в среднем в полтора-два раза. Он связан в значительной степени с тем, что люди стали больше времени проводить дома, общаться, и это вызвало интерес к товарам, связанным с домашним досугом, в том числе и секс-товарам», — считает Коробицын.

По мнению эксперта, категория 18+ хорошо подходит для интернет-торговли, так как товары не тяжелые, не хрупкие и не имеют срока годности. Соответственно их легко доставлять и хранить. Кроме того, приобрести что-то в секс-шопе может каждый — цены позволяют. Тяжело пришлось офлайн-рознице. Но компании, работающие в Сети на пересечении этих факторов, по словам Коробицына, также получили колоссальный рост.

Тем, кто хочет открыть свой собственный секс-шоп, эксперт дает главный совет — важно успеть попасть на рынок в период подъема. По его мнению, индустрия товаров для взрослых всегда растет во время кризиса. Потому что такие вещи позволяют человеку чувствовать себя счастливым и не подразумевают серьезных трат. Также у предпринимателей появляется возможность арендовать помещения по сниженной ставке. Дешевле становятся и многие услуги.