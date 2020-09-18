В деревне Лиголамби спасатели час тушили горящую баню

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели около часа тушили баню. Постройка вспыхнула на 60 «квадратах».

Баня загорелась в четверг, 17 сентября, в деревне Лиголамби. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 18:15. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели справились с огнем менее чем за час.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке среди ночи вспыхнул деревянный вольер. Обошлось без пострадавших.