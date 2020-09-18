В Петербурге от коронавируса скончались еще 19 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 19 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото:

За сутки в Петербурге коронавирус унес жизни 19 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», у всех пациентов были сданы положительные тесты на Covid-19.

За это время в городе выявили 206 заболевших. В общей сложности в России выявили 5 905 случаев заболевания в 84 регионах. 24,5% не заметили клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте по числу новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в городе выявили 206 жителей, зараженных Covid-19.

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