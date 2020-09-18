Петербург остается на втором месте по числу новых случаев коронавируса: 206 человек

Петербург остается на втором месте по числу новых случаев коронавируса: 206 человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь выявили у 206 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью в городе, Северная столица остается на втором месте в списке регионов по числу инфицированных Covid-19. Первое место в рейтинге заняла Москва, где положительные тесты сдали 805 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, число инфицированных Covid-19 за все время превысило 30 млн.

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