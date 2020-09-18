В Петербурге прививку от гриппа сделали уже 640 тысяч человек

В Петербурге прививку от гриппа сделали уже 640 тысяч человек
Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В рамках прививочной кампании в Северной столице, за три недели вакцинацию от гриппа прошли более 640 тысяч человек.

Отметим, что петербуржцы в 2020 году более серьезно подошли к заботе о своем здоровье. Ответственное отношение связано в том числе и с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекцией, ситуацию с которой может существенно усложнить рост заболеваемости гриппом.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что от гриппа защитилось более 640 тысяч жителей города на Неве. Из них — 146 тысяч детей, 2,5 тысяч беременных женщин и 150 тысяч человек, имеющих хронические проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, сделать профилактическую инъекцию все желающие могут как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах, установленных в наиболее проходимых местах (у станций метро и торговых центров).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от гриппа привьют более 3 миллионов петербуржцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация грипп петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу с когнитивным расстройством дали условный срок за избиение женщины
Петербургский «Военмех» закрылся до особого распоряжения
В Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц
В Петербурге озвучили победителей конкурса на проект парка «Тучков ...
Блогер-экстремал поставит в Пулково рекорд по трек-пулу со «Спортолетом»
В Комздраве опровергли информацию о снижении зарплаты медикам больницы ...
Глава Центра Алмазова объяснил разницу между первой и второй волной коронавируса
В Петербурге из-за шторма закрыли парки и скверы