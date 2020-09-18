В Петербурге прививку от гриппа сделали уже 640 тысяч человек

В рамках прививочной кампании в Северной столице, за три недели вакцинацию от гриппа прошли более 640 тысяч человек.

Отметим, что петербуржцы в 2020 году более серьезно подошли к заботе о своем здоровье. Ответственное отношение связано в том числе и с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекцией, ситуацию с которой может существенно усложнить рост заболеваемости гриппом.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что от гриппа защитилось более 640 тысяч жителей города на Неве. Из них — 146 тысяч детей, 2,5 тысяч беременных женщин и 150 тысяч человек, имеющих хронические проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, сделать профилактическую инъекцию все желающие могут как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах, установленных в наиболее проходимых местах (у станций метро и торговых центров).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от гриппа привьют более 3 миллионов петербуржцев.