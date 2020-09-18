Глюкозу заподозрили в употреблении наркотиков после пошлых танцев на вечеринке

Поведение 34-летней Натальи Ионовой (она же — Глюкоза) на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Армана Давлетьярова неприятно удивило как хейтеров, так и поклонников певицы.

Глюкоза появилась на мероприятии в одиночестве, в облегающем черном платье с откровенном декольте. Позже на просторах Сети появилась запись stories, запечатлевшая кульминационный момент вечеринки. Главными героями видео является Наталья и молодой человек, снимающий селфи.

Звезда активно танцевала и прижималась к мужчине, поглаживая его по груди, а затем и вовсе недвусмысленно засунула ему палец в рот. Комментаторы пришли в ужас от поведения артистки, некоторые даже решили, что Глюкоза употребляла запрещенные вещества. Часть интернет-пользователей сочли, что всему виной алкоголь, а кто-то заподозрил, что виной такому поведению — разлад в семье Натальи. Напомним, что вот уже 14 лет она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, у них двое дочерей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глюкоза назвала Крым украинским.