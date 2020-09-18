Петербурженке удалось получить от автодилера 7 млн рублей

Жительнице Северной столицы в кратчайшие сроки удалось получить от компании ООО «Звезда Невы», занимающейся реализацией автомобилей, 6,9 миллионов рублей.

Взыскать крупную сумму женщине помогли судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга. Оказалось, что дилер нарушил условия соглашения, заключенного с петербурженкой, в связи с чем пострадавшая обратилась в суд и компания обязали возместить материальный ущерб.

Сразу же было возбуждено исполнительное производство. Стоит отметить, что дилер не стал пытаться избежать уплаты долга, а в кратчайшие сроки возместил его в полном объеме. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Подробности судебного конфликта, однако, остались неизвестными.

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