Петербурженке удалось получить от автодилера 7 млн рублей

Петербурженке удалось получить от автодилера 7 млн рублей
Фото: Baltphoto

Жительнице Северной столицы в кратчайшие сроки удалось получить от компании ООО «Звезда Невы», занимающейся реализацией автомобилей, 6,9 миллионов рублей.

Взыскать крупную сумму женщине помогли судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга. Оказалось, что дилер нарушил условия соглашения, заключенного с петербурженкой, в связи с чем пострадавшая обратилась в суд и компания обязали возместить материальный ущерб.

Сразу же было возбуждено исполнительное производство. Стоит отметить, что дилер не стал пытаться избежать уплаты долга, а в кратчайшие сроки возместил его в полном объеме. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Подробности судебного конфликта, однако, остались неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заречной мужчина открыл стрельбу по своему должнику.

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Петербурженке удалось получить от автодилера 7 млн рублей