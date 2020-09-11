На Заречной мужчина открыл стрельбу по приятелю, который не возвращал ему долг

На Заречной мужчина открыл стрельбу по приятелю, который не возвращал ему долг
Мужчина открыл стрельбу по машине. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга местных жителей разбудила стрельба. Неизвестный с пистолетом пришел за деньгами, которые одалживал приятелю.

Инцидент произошел в четверг, 10 сентября, у дома №41 по Заречной улице. В отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель, проживающий в Парголово. Мужчина рассказал, что около 7 часов утра парковал свой автомобиль. В этот момент к нему подошел неизвестный и произвел шесть выстрелов в сторону его машины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель получил ссадины руки, ноги и брюшной полости,

Потерпевший также предположил, что произошедшее связано с долгом, который он не вернул малознакомому в прошлом году. Он занял 300 тыс. рублей, но деньги вернул частично.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у гендиректора петербургской организации украли Lexus за 7 миллионов.

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