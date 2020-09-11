У гендиректора петербургской организации украли Lexus за 7 миллионов

Машина пропала в дневное время. Фото: pixabay

Машина пропала в дневное время. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга у гендиректора организации украли Lexus LX 570.

Преступный инцидент произошел в четверг, 10 сентября. В отдел полиции обратился генеральный директор ООО «Росвейд». По словам 36-летней женщины, в период с 15:00 до 15:30 неизвестный похитил ее автомобиль.

Как стало известно gazeta.spb.ru, белую иномарку хозяйка оценила в 7 млн рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с пистолетом вынес 50 тысяч из мясного магазина на Бассейной. В отдел полиции обратился кассир магазина «Великолукский мясокомбинат».