Мужчина с пистолетом вынес 50 тысяч из мясного магазина на Бассейной

В Московском районе Петербурга неизвестный с пистолетом вынес из магазина 50 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел в четверг, 11 сентября, в доме №12 по Бассейной улице. В отдел полиции обратился кассир магазина «Великолукский мясокомбинат». 46-летняя женщина рассказала, что неизвестный вошел в помещение и потребовал открыть сейф, откуда похитил 35 тыс. рублей, а также 15 тыс. рублей из незакрытого кассового аппарата.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у злоумышленника при себе был предмет, похожий на пистолет.

Женщина также вспомнила приметы преступника: рост 180 см, одет в темную шапку, на лице медицинская маска, темная куртка со светлой горизонтальной полосой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный в маске обстрелял из автомобиля бизнесмена в Парголово. Предположительно, нападение могло быть запланировано и связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.