Неизвестный в маске обстрелял из автомобиля бизнесмена в Парголово

Неизвестный в маске обстрелял из автомобиля бизнесмена в Парголово
Полиция разыскивает стрелка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе в результате вооруженного нападения был ранен мужчина.

В правоохранительные органы рано утром, 10 сентября, поступил сигнал от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что в поселке Парголово к нему подъехал неизвестный на иномарке и начал производить в его сторону выстрелы из неустановленного оружия. Лицо злоумышленника при этом было закрыто медицинской маской. Пострадавший получил ранения — пули задели руку и живот. Предположительно, нападения могло быть запланировано и связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Стрелявший объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге школьник обстрелял продавца из-за энергетика.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти парголово стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургской школе №547 во время занятий обрушился потолок
Движение по участку Нарвского проспекта перекрыто из упавшего на дорогу дерева
Песков прокомментировал слухи об отставке Беглова
В Кремле прокомментировали возможное объединение Петербурга и Ленобласти
Неизвестный в маске обстрелял из автомобиля бизнесмена в Парголово
Заведующую детского сада в Адмиралтейском районе оштрафовали за ...
В Петербурге открыты мобильные прививочные пункты. Gazeta.SPb.ru публикует ...
«Спартак» заинтересовался еще одним экс-зенитовцем: Кузяев может перейти в ...