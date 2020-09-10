Неизвестный в маске обстрелял из автомобиля бизнесмена в Парголово

В Выборгском районе в результате вооруженного нападения был ранен мужчина.

В правоохранительные органы рано утром, 10 сентября, поступил сигнал от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что в поселке Парголово к нему подъехал неизвестный на иномарке и начал производить в его сторону выстрелы из неустановленного оружия. Лицо злоумышленника при этом было закрыто медицинской маской. Пострадавший получил ранения — пули задели руку и живот. Предположительно, нападения могло быть запланировано и связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Стрелявший объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге школьник обстрелял продавца из-за энергетика.