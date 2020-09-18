Заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19

Заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19
Суд оштрафовал врача из-за COVID-19. Фото: unsplash.com

В Петербурге суд привлек к административной ответственности заведующую городской поликлиникой №3. Суд посчитал, что врач допустил нарушения, которые могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Так, во взрослом отделении больницы, как оказалось, допустили ряд нарушений.

Данные о случаях инфекционных заболеваний передавались в центр гигиены эпидемиологии несвоевременно. В процедурной, где проводили забор мазков на COVID-19, хранили еду, личную одежду персонала, верхнюю одежду.

Суд назначил врачу штраф в 25 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что температура в 37 градусов не должна быть поводом для волнения. По его словам, прохладная погода может быть причиной повышения температуры тела человека.

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