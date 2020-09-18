Врач заявил, что температура 37 градусов еще не повод для волнения

Доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус рассказал, что прохладная погода на улице может стать причиной повышения температуры тела человека. Он пояснил, в каких случаях стоит начать волноваться.

Как сообщает радио Sputnik, вместе с первыми холодами в России традиционно наступает сезон простудных заболеваний. Обычно для борьбы с инфекцией организм повышает температуру, поэтому люди ассоциируют температуру тела выше 37 градусов с заболеванием. Однако, как утверждает врач, волноваться при таких цифрах на градуснике не стоит.

«Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен», — отмечает Продеус.

По словам медика, нормальная температура тела человека составляет примерно от 36,2 до 37,2 градусов, если говорит о температуре в подмышечных впадинах. Однако если такая температура держится на протяжении долгого времени, то лучше перестраховаться и сходить к врачу.

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