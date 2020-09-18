Гендиректор НПО «Прибор» заплатит штраф из-за заболевших COVID-19 сотрудников

Гендиректор НПО «Прибор» заплатит штраф из-за заболевших COVID-19 сотрудников
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

В Петербурге суд оштрафовал гендиректора АО «Научно-производственное объединение Прибор» за заболевших COVID-19 сотрудников.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Материалы дела Василеостровский районный суд рассмотрел в пятницу, 18 сентября.

На производстве зафиксировали пять случаев заболевания. При этом, по мнению специалистов, три из них расценили как занос. В двух случаях заражение произошло внутри предприятия. Так, один из сотрудников думал, что страдает от аллергии, а второму диагностировали ОРВИ.

Суд также установил, что не во всех помещениях на производстве были установлены бактерицидные лампы.

По решению суда, штраф составит 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд привлек к административной ответственности заведующую городской поликлиникой №3 из-за нарушения санитарных норм.

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Гендиректор НПО «Прибор» заплатит штраф из-за заболевших COVID-19 сотрудников
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