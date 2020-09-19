В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 24,6 тыс. человек

В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 24,6 тыс. человек
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжается ежедневное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. Оперштаб по борьбе с распространением вируса опубликовал последние данные.

Согласно оперативной информации на 10 утра субботы, 19 сентября, в Петербурге за сутки провели еще 24 тыс. 634 тестов на ковид. Сейчас городские медики наблюдают за состоянием 568 человек. Трое из них содержатся в обсерваторе, а остальные недавно контактировали с заболевшими.

Кроме того, за последние сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с Covid-19 , обработала 170 вызовов. Узнать интересующую информацию можно по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса. Все препараты проходят третью стадию испытаний – среди них есть российская.

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