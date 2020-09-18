ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по планете. Фото: pixabay.com

Все препараты проходят третью стадию испытаний – среди них есть российская.

Всемирная организация здравоохранения сегодня, 18 сентября, представила девять вакцин от коронавируса, которые проходят третью стадию испытаний. Это не значит, что они одобрены, это лишь говорит об их вероятной эффективности. Среди препаратов есть четыре китайских, три американских, один английский и один российский, разработанный центром Гамалеи. Об этом сообщает «Медиапоток».

Напоминаем, что российская вакцина успешно прошла первые две стадии испытаний и доказала свою безопасность. Благодаря препарату формируется вторичный иммунитет. В третьей фазе испытаний примут участие три тысячи добровольцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским школам может снова грозить закрытие в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

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