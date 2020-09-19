Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях смерти в Петербурге.

Об этом стало известно в субботу, 19 сентября. Как сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Северной столице зарегистрировали 19 смертей от последствий, вызванных заболеванием Covid-19. Все пациенты сдали положительные тесты на коронавирус.

Также за последние сутки в Петербурге выявили 212 случаев инфицирования. Общее число случаев коронавируса на сегодняшний день в Северной столице достигло 40 517, а летальных исходов — 2762.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса. Все препараты проходят третью стадию испытаний – среди них есть российская.

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