В Петербурге нашли еще 212 зараженных коронавирусом

В Петербурге нашли еще 212 зараженных коронавирусом
В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 212 тестов на коронавирус, которые дали положительный результат. Об этом стало известно в субботу, 19 сентября.

Согласно информации портала «Стопкоронавирус.рф», за минувший день в Петербурге сняли диагноз 107 пациентам, которые переболели коронавирусом и сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Северная столица остается на втором месте по числу случаев заражений, выявленных за сутки. Город на Неве обгоняет лишь Москва, где заболели еще 825 человек. Тройку замыкает Московская область с 180 инфицированными.

За все время с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 40,5 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек. Общее число летальных исходов на сегодня составляет 2762.

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