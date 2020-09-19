Борис Джонсон объявил о второй волне коронавируса в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.

Как заявил британский политик, слова которого приводит ВВС News, вторая волна заболевания «абсолютно неизбежна». Он считает, что Соединенное Королевство в любом случае столкнется с этим.

Борис Джонсон также отметил, что очередная волна заражений Covid-19 началась уже по всей Европе. По его словам, введение национального карантина в стране будет крайней мерой, которую он не хочет. Поэтому премьер призвал строго соблюдать действующие меры и следовать инструкциям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Израиль стал первой в мире страной, объявившей повторный карантин из-за COVID-19. Следить за соблюдением запретов будут усиленные кордоны полицейских.