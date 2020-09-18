Израиль стал первой в мире страной, объявившей повторный карантин из-за COVID-19

В случае, если спустя три недели ситуация не стабилизируется, карантинные меры продлят. Фото: pixabay.com

В случае, если спустя три недели ситуация не стабилизируется, карантинные меры продлят. Фото: pixabay.com

В пятницу, 18 сентября, в Израиле на три недели объявили повторный карантин из-за второй вспышки коронавирусной инфекции.

Правительство разрешило людям прогуливаться в радиусе километра возле дома, ходить в магазины, в парки и синагоги. Покидать разрешенные пределы можно только в определенных случаях: если нужно на работу, на похороны, в суд, помочь человеку, который не способен сам себя обслуживать и по ряду других причин, пишут «РИА Новости».

Запрещено собираться большими компаниями и отдыхать на пляжах, все развлекательные заведения закрыты, как и спортклубы, салоны красоты, школы и вузы. Следить за соблюдением запретов будут усиленные кордоны полицейских. Штрафы с нарушителей, между тем, будут взимать только в самых «вопиющих» случаях. Отметим, что резкий рост заражений стал наблюдаться в Израиле летом. Так, 16 мая выявили лишь 2 новых случая COVID-19, а сейчас ежедневный прирост исчисляется тысячами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всем мире число пациентов с COVID-19 превысило 30 миллионов человек.