СМИ сообщили о смерти ведущего «Русского лото», родственники говорят о фейках

СМИ распространяют информацию о смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Родственники, впрочем, слухи опровергают.

Ранее «Пятый канал» заявил о том, что Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. В СМИ также появилась информация о том, что у него якобы диагностировали коронавирус.

Сестра ведущего при этом сообщила АГН «Москва», что новости не соответствуют действительности. По ее словам, Борисову стало плохо на телевидении, его госпитализировали, но диагноз пока не поставили. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что состояние Борисова резко ухудшилось во время съемок программы «У нас выигрывают».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в сентябре этого года скончалась советская и российская журналистка Александра Ливанская. Ей было 64 года. Известно, что она страдала от онкологического заболевания.