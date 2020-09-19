Стало известно, почему люди забывают сны

Ученые из Австралии выяснили, почему люди обычно забывают свои сны. Причину нашли в особенностях работы головного мозга.

Как выяснили специалисты из университета Монаша в Мельбурне, разные зоны мозга погружаются в сон в разное время. Одним из последних отключается гиппокамп, он же и пробуждается в последнюю очередь.

Именно он отвечает за перенос информации из кратковременной памяти в долговременную. Информация о сновидениях содержится в кратковременной памяти. Утром же гиппокамп недостаточно активен. В результате человек не помнит своих снов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые раскрыли необычную пользу кофе. Оказалось, что употребление в день нескольких чашек этого напитка помогало тем, кто боролся с раком. Участие в исследовании, которое позволило прийти к таким выводам, приняло более тысячи человек.