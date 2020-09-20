Четверо в больнице после поножовщины у паба в Британии

В британском городе Плимут произошла поножовщина, при которой пострадали четыре человека. Их госпитализировали с серьезными ножевыми ранениями. Нападавший задержан.

Как говорится в заявлении полиции графств Девон и Корнуолл в Twitter, прибывшие на место происшествия полицейские подразделения обнаружили четверых раненых людей. Их госпитализировали в больницу Derriford с тяжелыми ранениями, однако угрозы для их жизни нет.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в покушении на убийство смог скрыться с места происшествия. Однако позднее его задержали в городе Экстер. Им оказался мужчина старше 50 лет. Ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в ходе перестрелки в штате Нью-Йорк. В американского городе Рочестер, что в штате Нью-Йорк, произошла стрельба, жертвами которой стали 16 человек.