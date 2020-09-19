Два человека погибли в ходе перестрелки в штате Нью-Йорк

Два человека погибли в ходе перестрелки в штате Нью-Йорк
Обстоятельства стрельбы устанавливаются. Фото: pixabay

В американского городе Рочестер, что в штате Нью-Йорк, произошла стрельба, жертвами которой стали 16 человек.

Как сообщает телеканал 13 WHAM со ссылкой на главу полиции Рочестера Марка Симмонса, местные спецслужбы подтвердили, что число пострадавших при стрельбе достигло 16 человек.

«Я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», — сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Глава полиции уточнил, что стрельба произошла на заднем дворе дома, где молодежь проводила вечеринку. Тяжелые ранения стали причиной смерти двух молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Сейчас ведется опрос свидетелей и пострадавших, чтобы выяснить личность виновника инцидента. Пока не установлено, действовал ли он с кем-то или один.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России контрактник случайно застрелил сослуживца.

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