В России контрактник случайно застрелил сослуживца

Мужчине пытались спасти жизнь, но ничего не вышло.

В воинской части Еланского гарнизона Свердловской области произошел несчастный случай – контрактник случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему пытались спасти жизнь, но ничего не вышло. Мужчина скончался от серьезности полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Токсово выстрелила в голову своему сожителю после совместного распития алкоголя. Полиция задержала женщину-стрелка. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.