Жительница Токсово выстрелила в голову своему сожителю после совместного распития алкоголя

Жительница Токсово выстрелила в голову своему сожителю после совместного распития алкоголя
Женщина выстрелила в соседа. Фото: pixabay.com

Посиделки в компании крепких алкогольных напитков закончились трагедией во Всеволожском районе Ленобласти.

Правоохранительные органы установили, что происшествие произошло в пятницу, 11 сентября. Женщина вместе со своим сожителем вместе проводила время. По всей видимости, между возлюбленными произошла ссора, а состояние алкогольного опьянение сыграло злую шутку. Женщина поддалась эмоциям и схватилась за травматический пистолет, выстрелив в голову 47-летнему мужчине. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала женщину-стрелка. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан.

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