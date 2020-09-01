Выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан

В Петербурге задержали генерального директора одной из фирм. Правоохранители считают, что он выстрелил в лицо мужчине в центре Северной столицы.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент в центре Петербурга произошел в конце августа. Молодой петербуржец заявил, что поссорился с неизвестным мужчиной, а тот в ответ выстрелил ему в лицо из газового пистолета. После злоумышленник скрылся с места происшествия на такси.

Пострадавшего увезли в больницу с контузией глазного яблока.

Накануне по статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что таксист разъезжал по Петербургу вместе с оружием.