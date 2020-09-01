Выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан

Выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан
Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему. Фото: pixabay

В Петербурге задержали генерального директора одной из фирм. Правоохранители считают, что он выстрелил в лицо мужчине в центре Северной столицы.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент в центре Петербурга произошел в конце августа. Молодой петербуржец заявил, что поссорился с неизвестным мужчиной, а тот в ответ выстрелил ему в лицо из газового пистолета. После злоумышленник скрылся с места происшествия на такси.

Пострадавшего увезли в больницу с контузией глазного яблока.

Накануне по статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что таксист разъезжал по Петербургу вместе с оружием.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гендиректор новости спб стрельба Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус подтвердили у 185 петербуржцев
Петербургские власти поздравили школьников с Днем знаний
Инженера из Петербурга поймали на мошенничестве на четверть миллиона
Водители стоят в пробке на Сортавале из-за ДТП
На коронавирус в Петербурге проверили почти 17 тысяч человек
Белорусская оппозиция создает политическую партию «Вместе»
Выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан
Отремонтировавший за 200 тысяч ноутбук пенсионерке петербуржец задержан