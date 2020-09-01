Водитель такси возил по Петербургу пистолет с патронами

Водитель такси возил по Петербургу пистолет с патронами
У таксиста в Петербурге нашли оружие. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали водителя такси, который ездил вместе с пистолетом. Оружие он держал в кармане двери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль Skoda правоохранители остановили накануне на улице Димитрова.

Легковушкой управлял водитель «Яндекс.Такси».

В кармане передней двери правоохранители нашли сигнальный спортивный пистолет с признаками переделки, а в бардачке – 46 патронов. Оружие и боеприпасы отправили на исследование.

Оказалось, что из сигнального револьвера сделали гладкоствольный револьвер.

По факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургская прокуратура нашла сайты по продаже нелегального оружия.

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