Водитель такси возил по Петербургу пистолет с патронами

В Петербурге задержали водителя такси, который ездил вместе с пистолетом. Оружие он держал в кармане двери.
Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль Skoda правоохранители остановили накануне на улице Димитрова.
Легковушкой управлял водитель «Яндекс.Такси».
В кармане передней двери правоохранители нашли сигнальный спортивный пистолет с признаками переделки, а в бардачке – 46 патронов. Оружие и боеприпасы отправили на исследование.
Оказалось, что из сигнального револьвера сделали гладкоствольный револьвер.
По факту возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургская прокуратура нашла сайты по продаже нелегального оружия.