В Петербурге прокуратура обнаружила сайты по продаже нелегального оружия

Через сайты можно было приобрести огнестрельное травматическое и боевое оружие, а также патроны к нему. Фото: Pixabay

Через сайты можно было приобрести огнестрельное травматическое и боевое оружие, а также патроны к нему. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура выявила три сайта, содержащих информацию о продаже дистанционным способом оружия и патронов.

В ходе мониторинга сотрудники выяснили, что боеприпасы можно было приобрести без предоставления лицензии и разрешения. Даже документы предъявлять не просили.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, сотрудники направили в суд иски о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

В результате требования прокуратуры полностью удовлетворены. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово в гараже нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами.