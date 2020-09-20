В Петербурге за сутки провели более 19 тысяч тестов на Covid-19

В Петербурге продолжается ежедневное тестирование горожан на коронавирусную инфекцию. Оперштаб по борьбе с Covid-19 опубликовал данные по обследованиям на 20 сентября.

Согласно оперативным данным на 10 утра воскресенья, 20 сентября, за последние сутки в Северной столице успели обследовать 19 тыс. 225 человек. Медицинское наблюдение продолжается за 488 пациентами, которые могут быть инфицированы. Трое из них содержатся в обсерваторе, а остальные 483 — самоизолируются из-за недавнего контакта с заболевшими.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в городе на Неве обработали 161 вызов, поступивший по телефонному номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о коронавирусе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом.