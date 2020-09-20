За день Петербурге от коронавирус умерли 18 человек

В Санкт-Петербурге продолжают регистрировать новые смерти от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, результаты тестов у всех умерших показали, что они были заражены коронавирусом.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Северной столице зарегистрировали 18 летальных случаев. Все эти пациенты скончались от последствий, вызванных заболеванием Covid-19.

Всего за минувшие сутки в городе выявили 212 заразившихся. Диагноз Covid-19 сняли 107 пациентам после полного выздоровления. Таким образом, с начала пандемии в городе на Неве подтверждено 40 517 случаев заболевания. Общее число смертей достигло 2762.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели более 19 тысяч тестов на Covid-19. Медицинское наблюдение продолжается за 488 пациентами, которые могут быть инфицированы.