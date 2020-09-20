В Невском районе тело выпавшей из окна девушки целый день пролежало возле парадной

В Невском районе тело выпавшей из окна девушки целый день пролежало возле парадной
Полицейские в течение дня находились на месте происшествия, однако труп никто не убирал. Фото: Baltphoto

В одном из домов по Ново-Александровской улице в Невском районе Петербурга субботнее утро оказалось не таким радужным, как сулила погода: под окнами жильцы обнаружили труп молодой полуобнаженной девушки.

Позже в лифте и парадной были замечены также капли крови. Более того, по словам жительницы дома, которые приводит портал «Мегаполис», некоторое время погибшая лежала на земле ничем не прикрытая. Кровавые следы ведут к квартире на 13-м этаже, однако точно пока ничего утверждать нельзя.

На место происшествия прибыли врачи и сотрудники правоохранительных органов, на данный момент обстоятельства и причины случившегося останавливаются. Тем не менее, местные жители остались крайне возмущены работой полиции, поскольку в течение дня погибшая так и осталась лежать возле парадной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бутлерова без присмотра оставили коляску с маленьким ребенком.

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