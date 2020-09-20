Кто-то оставил на улице Бутлерова коляску с ребенком и ушел

Коляска с ребенком была оставлена на улице. Фото: unsplash

Коляска с ребенком была оставлена на улице. Фото: unsplash

Утром в воскресенье, 20 сентября, в Калининском районе нашли бесхозную коляску, в которой лежал полуторагодовалый ребенок. Родителей поблизости не было. Сейчас ребенок под присмотром врачей.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД России. Оставленную на улице коляску обнаружил 49-летний мужчина. Он сообщил об этом в полицию. Стражи порядка узнали от него, что коляска с ребенком на вид 1,5 лет стояла у одного из домов на улице Бутлерова.

Малыша поспешили доставить в медицинское учреждение. О его состоянии не сообщается. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском его родителей.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге годовалый ребенок выжил после падения с 12 этажа.