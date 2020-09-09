В Петербурге годовалый ребенок выжил после падения с 12 этажа

В Невском районе невнимательность взрослых чуть не стоила жизни маленькому мальчику.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы днем во вторник, 8 сентября, поступил сигнал из детской городской больницы №5 о том, что в учреждение с травмами, полученными в результате падения с высоты, поступил годовалый ребенок. Сотрудники полиции установили из-за чего произошла трагедия. Все дело в том, что бабушка мальчика отвлеклась и не заметила как ребенок подошел к открытому окну, продавил москитную сетку и упал с 12 этажа.

За жизнь малыша продолжают бороться врачи. В настоящее время он пребывает в стационаре в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями и ушибами, а также черепно-мозговой травмой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске 3-летняя девочка упала из окна второго этажа дачного дома.