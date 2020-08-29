Во Всеволожске 3-летняя девочка упала из окна второго этажа дачного дома

В Ленинградской области маленький ребенок пострадал из-за недосмотра родителей.

Следственный отдел города Всеволожска проверяет обстоятельства несчастного случая, который произошел в одном из частных домом дачного некоммерческого партнерства «Хиттолово».

Согласно версии следствия, 3-летняя девочка находилась в доме у окна на втором этаже. Она облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала вниз. Это увидел отец ребенка, который сразу же вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказались необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что жизнь малышки в настоящее время вне опасности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Вместе со скорой на вызов отправилась следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, после чего случай оценят в пределах правового поля. Не исключено, что родитель может быть привлечен к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольные ворота упали на 8-летнего ребенка в Ивангороде.