Футбольные ворота упали на 8-летнего ребенка в Ивангороде

Футбольные ворота упали на 8-летнего ребенка в Ивангороде
Место происшествия. Фото: СК СК РФ по Ленобласти

Маленькая девочка пострадала в результате падения тяжелой металлической конструкции в Ленобласти.

Происшествие произошло 14 августа во дворе одного из домов в Ивангороде. На гуляющую 8-летнюю девочку во время прогулки упала конструкция из металла. С тяжелыми травмами пострадавшая была направлена в больницу.

Следствие предполагает, что причиной инцидента стала неправильная установка конструкции, которая не была безопасносной для здоровья потребителей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Кингисеппским следственным управлением СК РФ по ЛО возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все причины и обстоятельства преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обрушении стены в ТРЦ «Мега Дыбенко» никто не пострадал.

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